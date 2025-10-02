الخميس 02 أكتوبر 2025
محمد صلاح يسطر إنجازا جديدا بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

يواصل النجم المصري محمد صلاح مسيرته المميزة، بعدما دخل رسميًا قائمة أفضل 20 هدافًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا من حيث معدل التهديف في المباراة الواحدة، ليعزز مكانته بين كبار نجوم اللعبة.

ووفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، سجل صلاح 48 هدفًا في 90 مباراة بدوري الأبطال، بمعدل 0.55 هدف في المباراة، وهو ما وضعه في المركز الحادي عشر على مستوى الهدافين من حيث الكفاءة التهديفية.

هذا الإنجاز وضع صلاح بين كوكبة من أبرز الأسماء في تاريخ البطولة، إلى جانب نجوم مثل ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند.

هالاند يتصدر الترتيب

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند الترتيب بمعدل تاريخي بلغ 1.02 هدف في المباراة بعدما سجل 50 هدفًا في 49 مواجهة فقط، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ0.81، ثم ليونيل ميسي بمعدل 0.79، فيما جاء كريستيانو رونالدو ورود فان نيستلروي بمعدل 0.77 هدف.

ترتيب محمد صلاح وسط الهدافين 

وجاء محمد صلاح في المركز الحادي عشر متفوقًا على أسماء كبيرة مثل نيمار (0.53)، سيرجيو أجويرو (0.52)، راؤول (0.50)، إدينسون كافاني (0.50) ودروجبا (0.48). إنجازه يبرز قيمته التهديفية في دوري الأبطال منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017، حيث لعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق باللقب الأوروبي عام 2019.

قائمة أبرز الهدافين بالمعدل التهديفي

إيرلينج هالاند – 1.02 هدف/مباراة – 50 هدفًا في 49 مباراة

روبرت ليفاندوفسكي – 0.81 – 105 هدفًا في 134 مباراة

ليونيل ميسي – 0.79 – 129 هدفًا في 163 مباراة

كريستيانو رونالدو – 0.77 – 140 هدفًا في 183 مباراة

رود فان نيستلروي – 0.77 – 56 هدفًا في 73 مباراة

هاري كين – 0.68 – 44 هدفًا في 59 مباراة

كيليان مبابي – 0.63 – 60 هدفًا في 89 مباراة

كريم بنزيما – 0.59 – 90 هدفًا في 152 مباراة

محمد صلاح – 0.55 – 48 هدفًا في 90 مباراة.

