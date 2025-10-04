أخبار الفن اليوم: فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية.. سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي".. وحسن الرداد يفاضل بين الرومانسية والأكشن في موسم رمضان 2026

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تسليم المطرب فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن المطرب فضل شاكر سلم نفسه للسلطات اللبنانية.

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن انضمامها لمسلسل “كلهم بيحبوا مودي” بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

أقيم علي هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 41 ندوة تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد، وتناولت الندوة عدد من المحطات الهامة في حياتها الفنية.

قال السيناريست مدحت العدل إن مسرحية "أم كلثوم" جاءت بعد عام كامل من التحضيرات التي شملت الكتابة والتسويق واختيار العناصر الفنية.



تشارك المطربة الشعبية رحمة محسن ضمن أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان احمد العوضي، في أول تجربة تمثيل لها، وتظهر في شخصية مغنية شعبية في أحد الملاهي الليلية.

يستعد الفنان حسام داغر لإطلاق تجربة إعلامية جديدة من خلال برنامج يحمل اسم "شقة التعاون"، يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وتعرض أولى حلقاته غدًا الأحد الساعة التاسعةمساءا.

أعاد الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد تقديم كنز التراث العربي في "كليلة ودمنة" بلغة أدبية حديثة وروح تواكب العصر.

يعيش الفنان هاني شاكر خلال هذه الفترة، حالة من الانتعاش الفني حيث أنه يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي.

شهد مسلسل ابن النادي انطلاقة قوية وحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور، خاصة بعد نهاية الحلقة الثانية التي تركت الجمهور في حالة من الترقب والتساؤل حول مصير الأبطال وما ينتظرهم في الحلقات المقبلة، وهو ما دفع المتابعون للبحث عن موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 3.

شهد فيلم Supergirl ، من إنتاج DC Studios، عرضًا مصغرا هذا الأسبوع، لمجموعة من المديرين التنفيذيين للاستديو، وعدد قليل من أعضاء مجموعة DC الموثوقة التي يرأسها المخرج جيمس جان.

