ثقافة وفنون

سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي"

سلوى عثمان، فيتو

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن انضمامها لمسلسل “كلهم بيحبوا مودي” بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو، إنه من المقرر أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تصور حاليا مشاهدها في مسلسل “شاهد قبل الحذف”، والذي يتكون من 30 حلقة.

وأضافت سلوى عثمان لفيتو، إنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالمسلسل، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة mbc ومنصة شاهد.

 

مسلسل شاهد قبل الحذف

مسلسل شاهد قبل الحذف من بطولة: بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

 

