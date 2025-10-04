السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد ممدوح نجم أولى حلقات برنامج “شقة التعاون” لـ حسام داغر

محمد ممدوح وحسام
محمد ممدوح وحسام داغر.فيتو

يستعد الفنان حسام داغر لإطلاق تجربة إعلامية جديدة من خلال برنامج يحمل اسم "شقة التعاون"، يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وتعرض أولى حلقاته غدًا الأحد الساعة التاسعةمساءا.

برنامج شقة التعاون 

يستضيف داغر في الحلقة الافتتاحية الفنان محمد ممدوح، في لقاء يحمل طابعًا مختلفًا، حيث يسلط البرنامج الضوء على ذكريات وتجارب فنية وإنسانية لعدد من الفنانين والمخرجين الذين عاشوا في منطقة الهرم، وتحديدًا في منطقة التعاون.

وعبر حسام داغر عن حماسه الكبير تجاه البرنامج، مؤكدًا: دي تجربة جديدة عليا ومبسوط بيها أوي، وأتمنى إنها تنجح، في ناس كتير متحمسين يطلعوا معايا في البرنامج.

يذكر أن البرنامج يحمل طابعًا اجتماعيًا فنيًا، ويعتمد على استضافة ضيوف من الوسط الفني في أجواء تجمع بين العفوية والحنين إلى الذكريات، مع لمسة من الكوميديا التي تميز داغر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان حسام داغر الفنان محمد ممدوح محمد ممدوح

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads