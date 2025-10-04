محمد ممدوح نجم أولى حلقات برنامج “شقة التعاون” لـ حسام داغر

يستعد الفنان حسام داغر لإطلاق تجربة إعلامية جديدة من خلال برنامج يحمل اسم "شقة التعاون"، يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وتعرض أولى حلقاته غدًا الأحد الساعة التاسعةمساءا.

برنامج شقة التعاون

يستضيف داغر في الحلقة الافتتاحية الفنان محمد ممدوح، في لقاء يحمل طابعًا مختلفًا، حيث يسلط البرنامج الضوء على ذكريات وتجارب فنية وإنسانية لعدد من الفنانين والمخرجين الذين عاشوا في منطقة الهرم، وتحديدًا في منطقة التعاون.

وعبر حسام داغر عن حماسه الكبير تجاه البرنامج، مؤكدًا: دي تجربة جديدة عليا ومبسوط بيها أوي، وأتمنى إنها تنجح، في ناس كتير متحمسين يطلعوا معايا في البرنامج.

يذكر أن البرنامج يحمل طابعًا اجتماعيًا فنيًا، ويعتمد على استضافة ضيوف من الوسط الفني في أجواء تجمع بين العفوية والحنين إلى الذكريات، مع لمسة من الكوميديا التي تميز داغر.

