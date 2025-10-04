السبت 04 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

رحمة محسن مطربة شعبية في أحداث "علي كلاي"

رحمة محسن
رحمة محسن

تشارك المطربة الشعبية رحمة محسن ضمن أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان احمد العوضي، في أول تجربة تمثيل لها، وتظهر في شخصية مغنية شعبية في أحد الملاهي الليلية.

وكان مخرج العمل  محمد عبد السلام، قد قطع اجازة زواجه بعد ثلاثة أيام فقط وعاد للتحضير لمسلسل “علي كلاي”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، حيث قطع عبد السلام إجازة الزواج من أجل مواصلة التحضير للعمل، وقام بالتواصل مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل والاتفاق على التفاصيل الخاصة بالأدوار التي يعلبوها ضمن أحداث العمل.

 

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

 

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومازالت اجتماعات العوضي ومخرج ومؤلف العمل مستمرة لاستكمال فريق العمل والاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق التصوير.

ترشيح بيومي فؤاد للمشاركة في علي كلاي مع أحمد العوضي

