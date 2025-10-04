فردوس عبد الحميد: التحقت بالكونسرفتوار بسبب إمكانياتي الصوتية

أقيم علي هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 41 ندوة تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد، وتناولت الندوة عدد من المحطات الهامة في حياتها الفنية.

وكشفت خلال لقائها عن سر غضب النجم الراحل أحمد زكي منها خلال أحداث فيلم طائر علي الطريق، عندما رفضت هى قبلته في العمل فما كان منه إلا أن غضب، وقال لها أنتي رفضتي تقبليني، لكن المخرج محمد خان استخدم حيلة إخراجية لتجاوز المشه.



وقالت إنها التحقت بالكونسرفتوار بسبب إمكانياتها الصوتية في بداية مشوارها الفني، وأنها لم تحلم بالشهرة بل كانت تريد تقديم فن حقيقى فقط

واختتمت فردوس عبد الحميد حديثها قائلة: لم أتمنّ لمشواري الفني أكثر مما حققته، أنا راضية تمامًا، واعتبر أنني قدمت أعمالًا أحببتها وآمنت بها، وهذا هو الأهم بالنسبة لي.

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك خلال حفل افتتاح أُقيم بمكتبة الإسكندرية، تحت رئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

وجاءت هذه الدورة مميزة بحملها اسم النجمة ليلى علوي، تكريمًا لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة في عالم السينما، حيث ساد الحفل مزيج من البهجة والتأثر، لا سيما في لحظات تكريم النجوم واستعادة أبرز المحطات الفنية في حياتهم.

استهل الحفل بفقرات فنية لافتة؛ حيث أدّت المطربة المصرية فاطمة محمد علي والمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو أغنية ترحيبية بعنوان «يا إسكندرية»، تلتها فقرة استعراضية وعرض تعريفي بالأفلام المشاركة والمسابقات الرسمية.

قدم الحفل الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، وأُخرج الحفل برؤية فنية من المخرج محمد السماحي.

وارتدت ليلى علوي فستانًا أنيقًا وظهرت بمظهر لافت، وفي لحظة مؤثرة صعدت إلى المنصة لتلقي كلمتها أمام الجمهور الحاضر، فذرفت الدموع معبرة عن سعادتها بهذا التكريم وامتنانها لمحبيها وللفن الذي جمعهم.

وأكدت أن حب الجمهور هو “سر استمرارها”، وأن اختيار اسمها للدورة هو تكريم كبير لا تُضاهيه.

خلال الحفل، تم تكريم عدة أسماء بارزة في السينما المصرّية والعربية والدولية، منهم:الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد المخرج المصري هاني لاشين المخرج التونسي رضا الباهي المخرج المغربي حكيم بلعباس المخرج الفرنسي جون بيير أميريس النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا إضافة إلى الفنان أحمد رزق، وشيرين، ورياض الخولي.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.