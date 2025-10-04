فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن المطرب فضل شاكر سلم نفسه للسلطات اللبنانية.

وكشفت وكالات أنباء لبنانية أن الفنان هو الذي طلب تسليم نفسه للسلطات، إذ تم إرسال قوة من مخابرات الجيش إلى مدخل عين الحلوة، الذي كان يقيم به منذ اكثرمن 13 عاما. لتسلمه، ونقله إلى ثكنة زغيب العسكرية في صيدا، ثم نقله إلى بيروت لاحقًا.

جاء قرار فضل شاكر بعد أن تعرض لبعض المضايقات داخل مخيم عين الحلوة من بعض أفراد الجماعات الأخرى.

أغنية روح البحر

وكان المطرب اللبناني فضل شاكر طرح أغنيته الجديدة “روح البحر” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب

وتخطت الأغنية حاجز الـ 100 ألف مشاهدة في غضون ساعة واحدة فقط من طرحها عبر موقع يوتيوب.

ديو فضل شاكر مع نجله

وفي وقت سابق طرح فضل شاكر ديو كيفك ع فراقي، والذي جمعه مع نجله محمد فضل شاكر، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية كيفك ع فراقي لفضل شاكر ونجله محمد، من كلمات سمير الهنيدي، ومن ألحان وائل الشرقاوي وتوزيع حسام الصعبي.

وقال محمد فضل شاكر في لقاء تلفزيوني إنه كان ينتظر هذا الديو منذ 13 عاما، مشيرا إلى أنه يخجل من الغناء أمام والده.

