أحمد فهمي يروج لمسلسل "ابن النادي" قبل عرضه على منصة شاهد

روج الفنان أحمد فهمي لأحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم “ابن النادي”، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس المسلسل وعلق عليها قائلا: “جوا الملعب غير برة الملعب.. ابن النادي يعرض على الشاهد بدءا من 2 أكتوبر المقبل”

وتشهد أحداث مسلسل “ابن النادي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي أزمات خلال العمل، ومنها المدرب الخاص له في الفريق وتحكماته في اللاعبين.



ومن ضمن الأزمات التي يواجهها في العمل عقد التجديد الخاص به.

وانتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير مسلسل “ابن النادي”، الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح مسلسل “سفاح الجيزة”، حيث دخل المسلسل مراحل المونتاج والميكساج تمهيدًا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

تفاصيل مسلسل أحمد فهمي الجديد

مسلسل ابن النادي

وبحسب المصادر فإن أحمد فهمي سيكون لاعبا بفريق نادي "الشعلة"، خاض مباراة قوية ضد ناديي بيراميدز والأهلي ضمن أحداث جرت داخل أحد الاستادات الكبرى.

ونادي "الشعلة"، الذي يلعب له أحمد فهمي، هو المرشح للفوز بلقب الدوري في نهاية تلك الأحداث.

