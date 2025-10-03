لحظات مؤثرة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، إلهام شاهين تدعم صديقتها ليلى علوي، أحمد رزق ينصح الشباب، وفردوس عبد الحميد تغني

شهد حفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحت رئاسة الناقد الأمير أباظة، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة الكبيرة ليلى علوي، لحظات إنسانية مؤثرة.

حفل الافتتاح قدمه الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني بمشاركة الإعلامية غادة شاهين، فيما أخرجه المخرج محمد السماحي.

واستُهلت الفعاليات بأغنية ترحيبية جمعت بين المطربة اليونانية مارلينا روسوجلو والفنانة فاطمة محمد علي، قبل عرض فيلم تعريفي استعرض المسابقات والأفلام المشاركة.

كما شهد الحفل صعود الفنانة إلهام شاهين إلى المسرح بعد قدومها من باريس خصوصًا لتسليم علم الدورة إلى صديقتها ليلى علوي، مؤكدة أنها من النجمات صاحبات المكانة الخاصة في قلبها.

ومن جانبها عبرت ليلى علوي عن سعادتها الغامرة بالتكريم، شاكرة إدارة المهرجان وصديقتها إلهام شاهين، وموجهة أمنياتها بالسلام والاستقلال لفلسطين وغزة.

أما الفنانة شيرين فقد روت أثناء تكريمها من إدارة المهرجان كواليس إصابتها الخطيرة في قدمها وخضوعها لعملية جراحية كادت تحرمها من الوقوف مجددًا، معربة عن امتنانها للتكريم وسط كوكبة كبيرة من النجوم.

كما استجابت الفنانة فردوس عبد الحميد بعد تكريمها، لطلب الجمهور بغناء مقطع من "بتغني لمين يا حمام" وسط تصفيق حار.

بينما هاجم الفنان أحمد رزق السوشيال ميديا موجهًا رسالة إلى الشباب، قائلًا: "السوشيال ميديا لن تفيدك، فالقراءة هي الأساس"، مشيرًا إلى موقف مؤثر حين كان يتمنى يومًا ما لقاء النجوم أثناء مشاركتهم في المهرجان، بينما يقف اليوم مكرمًا بينهم.

أما الفنان رياض الخولي، فأعرب عن سعادته الكبيرة بحضوره المهرجان للمرة الأولى، مؤكدًا أن "التكريم للفنان وهو على قيد الحياة يمنحه سعادة وقدرة على مواجهة الصعاب".

