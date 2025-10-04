السبت 04 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

عرض فيلم SUPERGIRL على المديرين التنفيذيين لشركة DC

شهد فيلم Supergirl، من إنتاج DC Studios، عرضًا مصغرا هذا الأسبوع، لمجموعة من المديرين التنفيذيين للاستديو، وعدد قليل من أعضاء مجموعة DC الموثوقة التي يرأسها المخرج جيمس جان.

وذكرت التقارير، أن جميع الحاضرين، أبدوا إعجابهم بالفيلم بعد الانتهاء من مشاهدته، مؤكدين أن جيمس جان، قام بصناعة فيلم جيد وممتع.

Supergirl wearing a blue and red costume with a yellow and red emblem, standing in front of a blue wall with a diamond-shaped sign reading "LOOK OUT" in yellow and red text. She has a brown trench coat draped over her shoulders and red boots, holding a blue drink in a plastic cup.

جيمس جان عن اختيار ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl: أفضل اختيار قمت به في حياتي

 كشف رئيس شركة دي سي، والمخرج جيمس جان، إن اختيار الممثلة الشابة ميلي ألكوك لأداء دور  Supergirl كان قرارا صائبا للغاية.

وقال جيمس في تصريحات إعلامية:"اختيار ميلي ألكوك كان أفضل اختيار قمت به في حياتي..أعتقد أنها مذهلة للغاية في فيلم  Supergirl".

أول صور رسمية لـ ميلي آلكوك في شخصية Supergirl

ونشر الحساب الرسمي لشركة DC، على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أول صور رسمية للممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl.

وأظهرت الصور ميلي آلكوك، في كواليس تصوير فيلم SUPERMAN، الذي عرض مؤخرا في السينما، وشهد الظهور الأول لشخصية Supergirl.

Image

وأعلنت  شركة DC بشكل رسمي، عن تغيير عنوان فيلمها المرتقب Supergirl: Woman of Tomorrow إلى Supergirl فقط.

Image

كما أعلنت شركة دي سي، عن الانتهاء رسميا من تصوير مشاهد فيلم  Supergirl، مشيرة أن تصوير الفيلم بالكامل انتهى في شهر مايو الماضي.

فيما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

Image

جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جميس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced

