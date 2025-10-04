بـ7 حفلات داخلية وخارجية، هاني شاكر يعيش حالة من الانتعاش الفني

يعيش الفنان هاني شاكر خلال هذه الفترة، حالة من الانتعاش الفني حيث أنه يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي.

ويستعد هاني شاكر لإحياء حفلتين في القاهرة الأولي يوم 6 أكتوبر المقبل والثانية 19 أكتوبر، والحفلة الثالثة في الأردن يوم 24 أكتوبر كما أنه يحيي حفلا آخر في أبو ظبي 28 أكتوبر وحفل في نيو جيرسي يوم 7 نوفمبر وحفل في الكويت يوم 12 ديسمبر وحفل في لبنان 13 ديسمبر وحفل في دبي يوم 23 ديسمبر.

وعلى صعيد آخر عبر أمير الغناء العربيهاني شاكر عن امتنانه لزوجته لأنها تمثل السند الحقيقي والداعم الأول له في مشواره الفني والحياتي.

وأكد أمير الغناء العربي خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين أن زوجته تشاركه في كافة تفاصيله اليومية.

وقال: "هي نصي الحلو اللي دايما واقفة جنبي، وواقفة معايا، وبكون سعيد وأنا باغني وشايفها قاعدة قدامي"، متابعًا أن زوجته دائمًا ما تذهب معه في الحفلات لتدعمه.

