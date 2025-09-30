الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
سلوى عثمان تنتهي من تصوير مشاهدها في "شاهد قبل الحذف" خلال أيام

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تصور حاليا مشاهدها في مسلسل “شاهد قبل الحذف”، والذي يتكون من 30 حلقة.

وأضافت سلوى عثمان لفيتو، إنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالمسلسل، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة mbc ومنصة شاهد.

 

مسلسل شاهد قبل الحذف

مسلسل شاهد قبل الحذف من بطولة: بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

 

 

