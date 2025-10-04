السبت 04 أكتوبر 2025
حسن الرداد يفاضل بين الرومانسية والأكشن في موسم رمضان 2026

حسن الرداد، فيتو

يفاضل الفنان حسن الرداد في المرحلة الحالية بين أكثر من عمل فني، لخوض سباق رمضان 2026، والعمل الأول منهم رومانسي والآخر مسلسل أكشن.

 

ومن المقرر أن يستقر حسن الرداد علي أحد العملين في الفترة المقبلة، ولن تشارك الفنانة إيمي سمير غانم في هذا العمل.

وكان قد حرص الفنان حسن الرداد على دعم الفنانة دنيا سمير غانم، وحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد روكي الغلابة برغم إصابته في قدمه.

وأكد حسن الرداد أنه حرص على دعم دنيا برغم الإصابة، مشيرًا إلى أن قدمه بدأت تتحسن بعد إصابته بسبب مباراة كرة قدم، متابعًا: بأنه يستعد لتصوير فيلمه الجديد طه الغريب متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

 

 

 

فيلم طه الغريب

ويعد فيلم طه الغريب من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السيناريو، وكان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل منذ عدة أشهر.

