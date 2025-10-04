السبت 04 أكتوبر 2025
عصام كامل

ثقافة وفنون

مدحت العدل: مسرحية أم كلثوم حصاد عام كامل من التحضير، وهذا سعر التذكرة

مسرحية أم كلثوم،
مسرحية أم كلثوم، فيتو

قال السيناريست مدحت العدل إن مسرحية "أم كلثوم" جاءت بعد عام كامل من التحضيرات التي شملت الكتابة والتسويق واختيار العناصر الفنية.
 

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن جميع المشاركين في العمل من المواهب الجديدة التي لم يسبق لها المشاركة في أعمال فنية سابقة، مشيرًا إلى أن الرهان كان على تقديم أصوات شابة تحمل روح مدرسة كوكب الشرق.

قيادة إخراجية وتجربة غنائية جديدة

لفت العدل إلى أن المخرج أحمد فؤاد، الذي يقود العمل، يعد أحد أبناء مسرح الدولة وحاصل على منحة دراسية من إيطاليا، مؤكدًا أن التجربة تمثل نقلة نوعية في المسرح الغنائي.

تعاون مع سليم سحاب واكتشاف أصوات واعدة

وكشف العدل عن تعاونه مع الموسيقار سليم سحاب في اكتشاف مجموعة من الأصوات، من بينهم الطفلة ملك، إضافة إلى 50 مشاركًا آخرين.


وأشار إلى أن البروفات الخاصة بـ مسرحية أم كلثوم مستمرة منذ سبعة أشهر يوميًا، حيث جرى اختيار الفنانين بناءً على قدرتهم على التمثيل والغناء والاستعراض معًا، مع تبادل بعض الأدوار بين الممثلين لتقليل التكلفة الإنتاجية.

أسعار التذاكر والعروض الخارجية

وأعلن العدل أن أسعار التذاكر في متناول الجمهور، حيث تبدأ من 800 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه كحد أقصى، مع إمكانية الحجز الإلكتروني.


وأوضح أن العروض تقام في مصر كل خميس وجمعة، على أن يتم تقديم العمل لاحقًا في باريس ولندن.

