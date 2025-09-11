مفاجأة حول الأنباء المتداولة عن اندلاع حريق بمنزل فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة

أثار الفنان اللبناني فضل شاكر قلق الجمهور، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار أنباء تزعم تعرض منزله للحريق في مخيم عين الحلوة من قبل جماعات متطرفة.

حقيقة حريق منزل فضل شاكر

في هذا السياق، نفت مصادر لبرنامج Et، صحة ما يتم تداوله بشأن حريق منزل المطرب اللبناني فضل شاكر.

وأكدت المصادر أن الفنان فضل شاكر لم يتعرض لأي أذى، مشددين على أن الفنان علاقته جيدة مع جيرانه في المخيم.

أغنية روح البحر

وكان المطرب اللبناني فضل شاكر طرح أغنيته الجديدة “روح البحر” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتخطت الأغنية حاجز الـ 100 ألف مشاهدة في غضون ساعة واحدة فقط من طرحها عبر موقع يوتيوب.

ديو فضل شاكر مع نجله

وفي وقت سابق طرح فضل شاكر ديو كيفك ع فراقي، والذي جمعه مع نجله محمد فضل شاكر، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية كيفك ع فراقي لفضل شاكر ونجله محمد، من كلمات سمير الهنيدي، ومن ألحان وائل الشرقاوي وتوزيع حسام الصعبي.

وقال محمد فضل شاكر في لقاء تلفزيوني إنه كان ينتظر هذا الديو منذ 13 عاما، مشيرا إلى أنه يخجل من الغناء أمام والده.

