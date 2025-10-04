أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2026-2027.. خطة وزارة الاستثمار لدعم المشروعات وتوفير فرص العمل بالسويس.. وطرق بسيطة للحفاظ على فرامل سيارتك
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
البريد المصري يشارك في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية
يشارك البريد المصري في الدورة السابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية كراعٍ بلاتيني.
مدبولي يتفقد مصانع المستحضرات الصيدلية والمحاليل الوريدية بشركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "المستحضرات الصيدلية الصلبة" ومصنع "المحاليل الوريدية كبيرة الحجم"، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، وهي إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
محافظ السويس: تنسيق مع وزارة الاستثمار لدعم المشروعات وتوفير فرص العمل
أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس أن المنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر لما تملكه من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق الحديثة.
خطوات بسيطة للحفاظ على فرامل سيارتك وضمان صيانتها بشكل آمن
تعد فرامل السيارات الشريان الأساسي لتحريك المحرك على الطرق العامة وإذا حدث عطل فيها يعطل من حركة المحرك أثناء القيادة، وقد يصل الأمر لحوادث الطرق لذا يجب تفادي الأعطال المفاجئة من الفرامل عقب الصيانة المستمرة للسيارات.
معدلات نمو الاقتصاد الألماني
تتوقع الوزارة نموا 1.3% في العام المقبل و1.4% في العام الذي يليه.
ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموًا يذكر منذ بداية جائحة كوفيد-19 التي تلاها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وفرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 2025.10.4
ننشر أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم السبت، حيث ارتفعت بصورة ملحوظة في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية.
"الخطيب": المناطق الحرة قاطرة للصناعات التصديرية ومركز جذب للاستثمارات
تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، للوقوف على حجم الإنجاز والفرص المتاحة داخل هذا الصرح الصناعي الهام.
"سيتي جروب" يتوقع عودة تسارع التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2026-2027
قال خبراء استراتيجيون في بنك "سيتي جروب" إن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة من المرجح أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي في العام المقبل، ما يدفع المستثمرين للمراهنة على إقرار زيادات جديدة للفائدة بحلول أواخر 2027
بعد خطط دعم الأرجنتين، ما هو صندوق استقرار الصرف التابع للخزانة الأمريكية؟
أعادت الإعلانات الأخيرة عن خطط الدعم الأمريكي للأرجنتين، تسليط الضوء على صندوق استقرار الصرف (ESF) التابع للخزانة، وفقًا لما ذكرته مجموعة بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية هذا الأسبوع.
خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي
رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع، وسط استمرار الترقب لفترة إعلان نتائج الأعمال عن الربع الثالث من العام، بالإضافة إلى متابعة أسعار الفائدة وبيانات الاقتصاد الأمريكي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا