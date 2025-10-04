أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2026-2027.. خطة وزارة الاستثمار لدعم المشروعات وتوفير فرص العمل بالسويس.. وطرق بسيطة للحفاظ على فرامل سيارتك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

يشارك البريد المصري في الدورة السابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية كراعٍ بلاتيني.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "المستحضرات الصيدلية الصلبة" ومصنع "المحاليل الوريدية كبيرة الحجم"، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، وهي إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس أن المنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر لما تملكه من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق الحديثة.

تعد فرامل السيارات الشريان الأساسي لتحريك المحرك على الطرق العامة وإذا حدث عطل فيها يعطل من حركة المحرك أثناء القيادة، وقد يصل الأمر لحوادث الطرق لذا يجب تفادي الأعطال المفاجئة من الفرامل عقب الصيانة المستمرة للسيارات.

تتوقع الوزارة نموا 1.3% في العام المقبل و1.4% في العام الذي يليه.

ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموًا يذكر منذ بداية جائحة كوفيد-19 التي تلاها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وفرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ننشر أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم السبت، حيث ارتفعت بصورة ملحوظة في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية.

تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، للوقوف على حجم الإنجاز والفرص المتاحة داخل هذا الصرح الصناعي الهام.

قال خبراء استراتيجيون في بنك "سيتي جروب" إن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة من المرجح أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي في العام المقبل، ما يدفع المستثمرين للمراهنة على إقرار زيادات جديدة للفائدة بحلول أواخر 2027

أعادت الإعلانات الأخيرة عن خطط الدعم الأمريكي للأرجنتين، تسليط الضوء على صندوق استقرار الصرف (ESF) التابع للخزانة، وفقًا لما ذكرته مجموعة بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية هذا الأسبوع.



رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع، وسط استمرار الترقب لفترة إعلان نتائج الأعمال عن الربع الثالث من العام، بالإضافة إلى متابعة أسعار الفائدة وبيانات الاقتصاد الأمريكي.

