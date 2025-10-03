مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

سيارات نيسان، تواصل شركات السيارات، وعلى رأسها نيسان، خفض أسعار طرازاتها للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع ظهور بوادر التجميع المحلي وتفعيل خطط توطين صناعة السيارات في مصر.

وخلال شهر أكتوبر الجاري، أعلنت نيسان عن خفض كبير في سعر سيارتها الكهربائية "نيسان إكس تريل"، وصل إلى نحو 200 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسيتها في السوق، وجذب مزيد من العملاء الباحثين عن السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتأتي هذه التخفيضات ضمن موجة من التراجعات السعرية التي يشهدها السوق المصرية، في ظل تحركات حكومية لدعم التصنيع المحلي وخفض تكاليف الاستيراد.



أسعار سيارات نيسان إكس تريل الكهربائية في مصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية "نيسان" جميع الموزعين والتجار بالأسعار الرسمية الجديدة لسيارات نيسان داخل السوق المحلي، وذلك عقب التخفيضات الأخيرة التي طرأت على بعض الطرازات.

وجاء ذلك في إطار التحديث الدوري لقوائم الأسعار، بعد موجة التراجع التي شهدتها أسعار السيارات في مصر.

وفيما يلي قائمة بأسعار سيارات نيسان الجديدة بعد التخفيض:

يصل سعر الفئة الأولى نحو 2 مليون جنيه بدلًا من 2 مليون و200 ألف جنيه



يصل سعر الفئة الثانية نحو 2 مليون و80 ألف بدلًا من 2 مليون و280 ألف جنيه



يصل سعر الفئة الثالثة نحو 2 مليون و300 ألف بدلًا من 2 مليون و450 ألف جنيه



مواصفات نيسان إكس تريل الكهربائية

حصلت السيارة على المحرك الكهربائي بتوصيل الطاقة المخزنة فى البطارية مباشرة لعجلات السيارة باستخدام تلك الطاقة، ويستخدم محرك البنزين فى شحن البطارية أو تشغيل المحرك الكهربائى.

لذا تمثل تكنولوجيا e-POWER حلًا عمليًا وفعالًا يجمع بين تجربة القيادة الممتعة للسيارات الكهربائية دون قلق بدعم من محرك الاحتراق الداخلى التقليدى الذى يشحن بطارية السيارة عند الحاجة.

وتولد X-Trail الجديدة بتكنولوجيا e-POWER قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران بقوة 330 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالى 5.8 لتر لكل 100 كم، مع متوسط انبعاثات تبلغ 133 جرام/كم.

بالإضافة إلى هذه المزايا يضمن نظام القيادة بتكنولوجيا e-POWER قيادة هادئة، فعند سرعة 40 كم/ساعة على سبيل المثال يكون الصوت داخل السيارة أقل بمقدار 8 ديسيبل من السيارات المنافسة.

