الفيدرالي الأمريكي والإغلاق الحكومي، هل تتغير قواعد اللعبة بعد تهديد ترامب؟

يبدو أن صناع السياسة النقدية من الحمائم المسيطرين الآن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعتقدون أن الإغلاق الحكومي الذي بدأ يوم الأربعاء، لن يدوم طويلا، حتى مع استمرار تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريح آلاف الموظفين.

في غضون ذلك صدرت تصريحات عن صانعة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي، لوري لوجان، والتي مالت نحو مزيد من التأني والانتظار مع عدم اندفاع في خفض أسعار الفائدة، ومراقبة التضخم الذي بات أكثر ميلًا للارتفاع، والأكثر من ذلك أنها طالبت بتحقيق بعض الركود في سوق العمل، بحسب إرم بنزنس.

ترامب يحذر من استمرار الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: إنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء قد يجري فصل موظفين اتحاديين وإلغاء عدد من المشاريع.

وحول المذكرة الحديثة التي صدرت عن مكتب الإدارة والميزانية، والتي أثارت احتمال حدوث تسريح للموظفين، قال ترامب للصحفيين: «قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطؤهم، في إشارة إلى الديمقراطيين».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم، في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، ربما سأفعل ذلك».

في غضون ذلك وفي تصريحات معدة للإلقاء في فعالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان: «البنك المركزي يجب أن يكون حذرا للغاية بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة».

وأضافت لوجان: «التضخم يتجاوز الهدف ويتجه نحو الارتفاع، بينما وصفت خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي بأنه تأمين ضد الانحدار السريع وغير الخطي في سوق العمل، لكنها أكدت على مخاطر تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة».

تابعت لوجان: «نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية بشأن خفض أسعار الفائدة من هنا والتأكد من أننا نعمل على معايرة السياسة بشكل مناسب حتى لا نخفف الظروف أكثر من اللازم ثم نضطر إلى عكس المسار، وهو ما سيكون مؤلما للغاية من حيث استعادة استقرار الأسعار».

وأشارت لوجان إلى أنه على الرغم من تراجع ملحوظ في نمو الرواتب، إلا أن سوق العمل لا تزال متوازنة إلى حد ما وتتباطأ تدريجيا فقط.

وتابعت: «إن الاقتصاد يقترب جدا من الحد الأقصى للتوظيف، وأنه من المناسب أن نشهد بعض التباطؤ في سوق العمل».

فيما يتعلق بالتضخم، أشارت لوجان إلى أن الرسوم الجمركية أسهمت في ارتفاع التضخم أخيرًا من خلال أسعار السلع، على الرغم من أن آثارها الإجمالية كانت أكثر اعتدالًا مما كان متوقعًا.

وأوضحت، أنه حتى لو كانت الرسوم الجمركية ذات تأثير لمرة واحدة، فكلما طال أمدها واستمرت حالة عدم اليقين، ازداد خطر تأثر توقعات التضخم، وقالت: «علينا أن نحذر من خطر ارتفاع توقعات التضخم».

ووصفت، السياسة النقدية الحالية بأنها مقيدة بشكل معتدل، وهو ما تراه مناسبا في ظل الظروف الاقتصادية، وتتضمن توقعاتها الشخصية تطبيعا أبطأ قليلًا لمسار السياسة النقدية، وتتوقع ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة، ولكن ليس بشكل كبير.

كما سلطت الضوء على القوى الموازنة في الاقتصاد، مشيرة إلى انخفاض الطلب في سوق العمل إلى جانب الاستثمار الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي توازن الانخفاض في الطلب في أجزاء أخرى من الاقتصاد.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4% -4.25% في 17 سبتمبر، وأشار إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته في أكتوبر وديسمبر.

