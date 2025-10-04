مدبولي يتفقد مصانع المستحضرات الصيدلية والمحاليل الوريدية بشركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "المستحضرات الصيدلية الصلبة" ومصنع "المحاليل الوريدية كبيرة الحجم"، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، وهي إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال تفقد مصنع المستحضرات الصيدلية الصلبة، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل المصنع لتفقد مكوناته، وخلال الجولة قدم الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية شرحا بشأن الأنشطة الرئيسية للمصنع وخطوط الإنتاج التي تضم خط إنتاج المستحضرات البشرية: (أقراص صلبة – كبسولات جيلانتية صلبة - بودرات معبأة في زجاجات – بودرات معبأة في أكياس - ماء مذيب للمضادات الحيوية). فضلا عن خط إنتاج المستحضرات البيطرية (بودرات تعبأ في أكياس – بودرات تعبأ في عبوات).

خطوط إنتاج المستحضرات البيطرية

كما تحدث الدكتور ياسر فوزي عن أعمال التطوير بالمصنع موضحا أنه تمت إعادة تأهيل المصنع خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى أغسطس 2024 لمدة 6 أشهر بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تمت إضافة خطوط إنتاج المستحضرات البيطرية من خلال استغلال المساحات الفارغة خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أكتوبر 2024 بتكلفة مليون جنيه، وذلك عن طريق إعادة تأهيل خطوط إنتاج: بودرات في أكياس بيطرية، وبودرات في عبوات بيطرية.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية إلى أن الطاقات الإنتاجية للمصنع تتمثل فيما يلي: 420 مليون قرص، 100 مليون كبسول صلب، 2.8 مليون كيس للبيطري، و36 مليون كيس للماء المذيب.

3 خطوط لإنتاج المحاليل الوريدية

وخلال جولته التي أجراها بمصنع المحاليل الوريدية أثناء تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور ياسر فوزي حول أنشطة المصنع الرئيسية وخطوط الإنتاج، التي تتضمن 3 خطوط لإنتاج المحاليل الوريدية. كما أوضح أن هناك نوعين من الماكينات، منهما نوع يوجد منه ماكينتان فقط على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، واحدة بمصر والأخرى بدولة أخرى، وهي ماكينة متقدمة للغاية للمحاليل الوريدية ذات الغطاء.

وأضاف أنه تمت إعادة تأهيل المصنع خلال الفترة من فبراير 2024 إلى سبتمبر 2024 لمدة 7 أشهر بتكلفة 25 مليون جنيه. وشملت أعمال التطوير: إحلال محطة المياه بمحطة جديدة، إحلال شبكة المحلول، إعادة تأهيل للمناطق الإنتاجية ومنطقة سحب وصرف الخامات، ورفع كفاءة وحدات التكييف ورفع القدرة البريدية من خلال إحلال الشيلر التي لا تعمل بشيلر جديد.

وتابع: تصل الطاقة الإنتاجية سنويا من المحاليل الوريدية كبيرة الحجم في زجاجات إلى 18 مليون زجاجة، فيما تصل للمحاليل الوريدية كبيرة الحجم في أكياس إلى 8.4 مليون كيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.