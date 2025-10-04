خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع، وسط استمرار الترقب لفترة إعلان نتائج الأعمال عن الربع الثالث من العام، بالإضافة إلى متابعة أسعار الفائدة وبيانات الاقتصاد الأمريكي.



أسواق المال الإماراتبة

حقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية جاوزت 10 مليار درهم مرتفعًا بنسبة 1.06% في 5 جلسات بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.



وفي سوق أبوظبي صعد مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 0.73% إلى مستوى 10072.80 نقطة رابحًا ملياري درهم في أسبوع.



وفي السعودية



حقق السوق السعودي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.66% ليغلق المؤشر الرئيسي عند 11.495.72 نقطه وذلك مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 11.308.11 نقطة.



وصعد رأس المال السوقي للأسهم السعودية إلى نحو 9.349 تريليون ريال مقابل 9.188 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي وبمكاسب بلغت 161.09 مليار ريال.



وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 33.18 مليار ريال مقارنة مع 39.35 مليار ريال بالأسبوع الماضي فيما ارتفع إجمالي كميات التداول إلى 1.68 مليار سهم مقارنة مع 1.66 مليار سهم للأسبوع السابق.

وفي الكويت



تباين أداء المؤشرات الرئيسية خلال الأسبوع إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.53% ليغلق عند مستوى 9315.82 نقطة في ختام تعاملات الخميس فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.13% إلى 8336.43 نقطة.



وارتفع الرئيسي 50 بنسبة 2.35% منهيًا التعاملات عند مستوى 8604.8 نقطة بينما انخفض مؤشر السوق العام على نحو هامشي بـ0.05% لينهي التعاملات عند مستوى 8773.35 نقطة.



وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق الكويتية 52.47 مليار دينار بتراجع هامشي عن مستويات الأسبوع الماضي وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 619.70 مليون دينار وأحجام التداولات 3.53 مليارات سهم عبر 160.10 ألف صفقة.



ومن المتوقع أن يكون الاتجاه الصاعد هو اتجاه الأسواق في أسبوع جديد من التداولات إذا سادت الأوضاع السياسيه حاله من الهدوء النسبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.