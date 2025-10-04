أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 2025.10.4

ننشر أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم السبت، حيث ارتفعت بصورة ملحوظة في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 454 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 416 ريالات قطرية، بينما سجل عيار 21 في قطر 397 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 341 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 265 ريالا قطريا.

ترى مجموعة “جولدمان ساكس”، التي لطالما تبنت موقفًا متفائلًا تجاه الذهب، أن المعدن النفيس ما زال لديه فرصة للصعود متجاوزا حتى تقديراتها السابقة، مدفوعا باهتمام المستثمرين من القطاع الخاص.

صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك

في مذكرة بحثية، قال محللون لدى البنك، من بينهم دان سترويفن: إن التدفقات القوية المفاجئة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك تجاوزت تقديراتهم السابقة.

احتمالية اتجاه مستثمري القطاع الخاص إلى تنويع استثماراتهم بشكل كبير في الذهب تمثل احتمالا صعوديًا كبيرا فوق توقعاتهم بوصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار في منتصف عام 2026، و4300 دولار بنهاية العام المقبل.

