السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد خطط دعم الأرجنتين، ما هو صندوق استقرار الصرف التابع للخزانة الأمريكية؟

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

 أعادت الإعلانات الأخيرة عن خطط الدعم الأمريكي للأرجنتين، تسليط الضوء على صندوق استقرار الصرف (ESF) التابع للخزانة، وفقًا لما ذكرته مجموعة بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية هذا الأسبوع.

 

صندوق استقرار الصرف الأمريكي 

 وأخبر البنك المستثمرين أن صندوق استقرار الصرف تم إنشاؤه بموجب قانون احتياطي الذهب لعام 1934.

وفي حين كان الغرض الأصلي منه هو استقرار الدولار في ظل معيار الذهب، "بعد انتهاء معيار الذهب، توسع نطاقه ليشمل ’التعامل في الذهب والعملات الأجنبية وغيرها من أدوات الائتمان والأوراق المالية’"، كما أوضح بنك أوف أمريكا.

والأهم من ذلك، أن وزير الخزانة لديه "سلطة تقديرية كاملة ضمن النطاق" لاستخدام الصندوق.

وقدر بنك أوف أمريكا أن صندوق استقرار الصرف يحتفظ حاليًا بنحو 200 مليار دولار، معظمها في سندات الخزانة الأمريكية غير القابلة للتداول، وحقوق السحب الخاصة (SDRs)، واحتياطيات العملات الأجنبية.

وقال البنك إن "الأموال المحتملة المتاحة حاليًا في صندوق استقرار الصرف" بلغت نحو 187 مليار دولار في يونيو 2025، مع إمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 200 مليار دولار إذا تم رفع حدود التخزين.

وأضافوا أنه تاريخيا، تم استخدام صندوق استقرار الصرف للأغراض المحلية والدولية. خلال جائحة كوفيد، "تم تمويله مؤقتًا واستخدامه كمنشأة لقانون CARES".

وعلى الصعيد الدولي، تم استخدامه لتمديد خطوط المبادلة أو الائتمان للمكسيك في عام 1994، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية في عام 1997، والبرازيل في عام 1998، وأوروغواي في عام 2002.

وجادل بنك أوف أمريكا بأن حالة الأرجنتين مهمة، لأن صندوق استقرار الصرف "لم يُستخدم لتقديم ائتمان لدولة أجنبية لأكثر من 20 عامًا" ويمكن اعتباره "تجاوزًا للقنوات التقليدية للدعم، مثل صندوق النقد الدولي".

وقال بنك أوف أمريكا إن تلك الخطوة "قد تشير إلى بداية استراتيجية جيوسياسية أمريكية جديدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق استقرار الصرف الدعم الأمريكي للأرجنتين صندوق استقرار الصرف التابع للخزانة الأمريكية الأرجنتين خطط دعم الأرجنتين بنك أوف أمريكا

مواد متعلقة

عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها الأسبوعية قبل قرار الفيدرالي

الخزانة الأمريكية تعلن عن صفقة بين واشنطن وبكين بشأن تيك توك

الأكثر قراءة

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads