بعد خطط دعم الأرجنتين، ما هو صندوق استقرار الصرف التابع للخزانة الأمريكية؟

أعادت الإعلانات الأخيرة عن خطط الدعم الأمريكي للأرجنتين، تسليط الضوء على صندوق استقرار الصرف (ESF) التابع للخزانة، وفقًا لما ذكرته مجموعة بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية هذا الأسبوع.

صندوق استقرار الصرف الأمريكي

وأخبر البنك المستثمرين أن صندوق استقرار الصرف تم إنشاؤه بموجب قانون احتياطي الذهب لعام 1934.

وفي حين كان الغرض الأصلي منه هو استقرار الدولار في ظل معيار الذهب، "بعد انتهاء معيار الذهب، توسع نطاقه ليشمل ’التعامل في الذهب والعملات الأجنبية وغيرها من أدوات الائتمان والأوراق المالية’"، كما أوضح بنك أوف أمريكا.

والأهم من ذلك، أن وزير الخزانة لديه "سلطة تقديرية كاملة ضمن النطاق" لاستخدام الصندوق.

وقدر بنك أوف أمريكا أن صندوق استقرار الصرف يحتفظ حاليًا بنحو 200 مليار دولار، معظمها في سندات الخزانة الأمريكية غير القابلة للتداول، وحقوق السحب الخاصة (SDRs)، واحتياطيات العملات الأجنبية.

وقال البنك إن "الأموال المحتملة المتاحة حاليًا في صندوق استقرار الصرف" بلغت نحو 187 مليار دولار في يونيو 2025، مع إمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 200 مليار دولار إذا تم رفع حدود التخزين.

وأضافوا أنه تاريخيا، تم استخدام صندوق استقرار الصرف للأغراض المحلية والدولية. خلال جائحة كوفيد، "تم تمويله مؤقتًا واستخدامه كمنشأة لقانون CARES".

وعلى الصعيد الدولي، تم استخدامه لتمديد خطوط المبادلة أو الائتمان للمكسيك في عام 1994، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية في عام 1997، والبرازيل في عام 1998، وأوروغواي في عام 2002.

وجادل بنك أوف أمريكا بأن حالة الأرجنتين مهمة، لأن صندوق استقرار الصرف "لم يُستخدم لتقديم ائتمان لدولة أجنبية لأكثر من 20 عامًا" ويمكن اعتباره "تجاوزًا للقنوات التقليدية للدعم، مثل صندوق النقد الدولي".

وقال بنك أوف أمريكا إن تلك الخطوة "قد تشير إلى بداية استراتيجية جيوسياسية أمريكية جديدة".

