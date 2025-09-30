تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم الثلاثاء "منتصف الأسبوع والتي غلب التباين علي أدائها.



المملكة العربية السعودية



استهلّ الموشر الرئيسي علي ارتفاع موكدا اتجاههه الصاعد بعد أكثر من عام من الاتجاه الهابط للمؤشر، حيث ارتفع بنسبة 0.09% وتقدر بـ 10 نقاط ليصل إلي 11445 بقيم تداول تصل إلي 5.5 مليار ريال.



الكويت



ارتفع موشر الكويت 50 بنسبة 0.48% وتقدر بـ40 نقطة ليصل إلي 8530 نقطة، بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.



الإمارات



مالت المؤشرات للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.63%وتقدر ب 36 نقطة ليصل إلي 5832 نقطة.

وفي أبوظبي انخفض موشر أبوظبي بنسبة 0.14%وتقدر بـ 15 نقطة ليصل إلي 9976 نقطة بقيم تداول إجماليه تجاوز 3مليار درهم.

