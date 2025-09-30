الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم الثلاثاء "منتصف الأسبوع والتي غلب التباين علي أدائها.


المملكة العربية السعودية


استهلّ الموشر الرئيسي علي ارتفاع موكدا اتجاههه الصاعد بعد أكثر من عام من الاتجاه الهابط للمؤشر، حيث ارتفع بنسبة 0.09% وتقدر بـ 10 نقاط ليصل إلي 11445 بقيم تداول تصل إلي 5.5 مليار ريال.
 

الكويت


ارتفع موشر الكويت 50 بنسبة 0.48% وتقدر بـ40 نقطة ليصل إلي 8530 نقطة، بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.
 

الإمارات


مالت المؤشرات للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.63%وتقدر ب 36 نقطة ليصل إلي 5832 نقطة.

وفي أبوظبي انخفض موشر أبوظبي بنسبة 0.14%وتقدر بـ 15 نقطة ليصل إلي 9976 نقطة  بقيم تداول إجماليه تجاوز 3مليار درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق الخليجية المملكة العربية السعودي العربية السعودية المملكة العربية السعودية خبيرة اسواق المال مملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس

البورصات الخليجية تترقب عودة الهدوء للمنطقة وتتحول للصعود

البورصات الخليجية تواصل تراجعاتها بشكل جماعي بتعاملات اليوم

تجدد الأزمة الإيرانية الأمريكية تعصف بالبورصات الخليجية بختام التعاملات

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء المؤشرات الخليجية في أول تداولاتها بعد إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads