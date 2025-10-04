السبت 04 أكتوبر 2025
البريد المصري يشارك في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

يشارك البريد المصري في الدورة السابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية كراعٍ بلاتيني.

يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 1000 عارضٍ يمثلون 32 قطاعًا حرفيًا وتراثيًا متنوعًا.

مشاركة البريد المصري 

قالت  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن مشاركة البريد المصري في معرض تراثنا تأتي في إطار إستراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية والحرفية، وتعزيز الهُوية التراثية المصرية، وتحفيز الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على تقديم منتجات مستلهمة من التراث المصري، بلمسة عصرية تناسب مختلف الأذواق".

وأوضحت  داليا الباز أن البريد المصري يقدم خلال فعاليات المعرض مجموعة متنوعة من الخدمات اللوجستية والمالية المتطورة عبر جناحه المخصص، والتي تشمل جميع خدمات الشحن والتوصيل مثل خدمة "وصلها"، وخدمة "ايزي بوكس"، التي تُمكّن جميع رواد المعرض والعارضين من شحن مشترياتهم ومنتجاتهم إلى كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية وبأسعار تنافسية، مع نسبة خصم 20% على خدمات الشحن طوال فترة المعرض، بهدف دعم الحرفيين ورواد الأعمال في تسويق منتجاتهم.

حلول متكاملة لتوصيل المنتجات 

رئيس البريد تبحث مع ممثلي "Visa Inc" سبل التعاون المشترك

البريد يفوز بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي

 كما يوفر البريد المصري من خلال هذه الخدمات حلولًا متكاملة لتوصيل المنتجات وتحصيل قيمتها من العملاء بكل سهولة وأمان، بما يُمكّن رواد الأعمال والحرفيين من توسيع نطاق أعمالهم محليًا ودوليًا، كما يوفر البريد المصري سيارة بريد متنقلة تقدم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية لزوار المعرض، بما يتيح لهم الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

الجريدة الرسمية
ads