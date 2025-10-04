التصديري للصناعات الغذائية: أوروبا شريكنا الأكبر وصادراتنا إليها وصلت مليار دولار بنمو 8%

قال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت طفرة قياسية غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وأشار إلي أن صادرات القطاع تجاوزت حاجز 4.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع لهذه الفترة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، وجاء هذا الأداء القوي بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، أي بزيادة قدرها 368 مليون دولار.

وافتتح الجناح المصري رسميًا في معرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولن الألمانية اليوم السبت والذي يستمر حتى 8 أكتوبر، بمشاركة 106 شركة مصرية تتوزع على قاعات 2.1 و4.2 و8، إضافة إلى 20 شركة مصرية بأجنحتها الخاصة في مختلف القاعات في واحدة من أقوى وأكبر المشاركات المصرية بالمعرض.

وشهد الافتتاح كل من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والوزير المفوض التجاري مها زكريا، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ودينا حسني وكريم بركة وابراهيم ستين، ومصطفى مهني أعضاء مجلس الإدارة بالمجلس التصديري.

السوق الأوروبي الشريك الأكبر لمصر إلى جانب الدول العربية

وأوضح محمود بزان أن السوق الأوروبي الشريك الأكبر لمصر إلى جانب الدول العربية حيث سجلت الصادرات المصرية لأوروبا قيمة مليار دولار بنسبة نمو ٨٪ وزيادة ٦٩ مليون دولار بما يمثل 21% من إجمالي الصادرات.

وأكد أن التصدير لأوروبا شهادة ثقة للمنتج المصري على مستوى العالم خاصة أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في عدد من المنتجات مثل الفراولة الطازجة (المركز الأول عالميًا)، والبصل المجفف (المركز الثاني)، والزيتون المحفوظ (المركز الثاني)، والخضروات المجففة (المركز الثاني).

وأوضح بزان أن 106 شركات مصرية تشارك هذا العام ضمن الجناح المصري في معرض أنوجا بألمانيا، معتبرًا أن قوة المشاركة تكمن في تنوع المنتجات والأرقام القياسية التي حققها القطاع، ما يعطي المستوردين ثقة كبيرة في التعامل مع الجناح المصري مؤكدًا أن المعرض لا يقتصر على السوق الألماني، بل يجذب مستوردين من أوروبا وأفريقيا والدول العربية وأمريكا وأسيا، ما يجعله منصة عالمية حقيقية.

وأشار إلى أن التوجه نحو المنتجات الأورجانيك والصحية يمثل فرصة كبيرة في السوق الأوروبي، خاصة في ألمانيا وإنجلترا، داعيًا الشركات المصرية إلى التوسع في هذا المجال مضيفًا أن الدخول إلى الأسواق يتطلب دراسة متعمقة للأسعار وسلاسل القيمة، وتحديد مكانة المنتج مقارنة بالمنافسين، مع بناء علاقة طويلة الأجل مع الشركاء لضمان الاستدامة وبناء العلامة التجارية.

وحضر الافتتاح مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية وهبه سهيل مدير إدارة المعارض بالمجلس وسوزي أنطون مدير الجناح المصري في معرض أنوجا، ووفاء سلامة مساعد مدير الجناح المصري في معرض انوجا، وماجد عزالدين سكرتير ثاني لمكتب التمثيل التجاري ببرلين وشركة كونسبت استشاري المجلس التصديري ممثلة في داليا قابيل، وتامر صفوت.

