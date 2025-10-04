السبت 04 أكتوبر 2025
اقتصاد

ألمانيا تعدل توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2025 بزيادة طفيفة

ألمانيا
ألمانيا

قالت وكالة رويترز، اليوم السبت، إن وزارة الاقتصاد الألمانية عدلت توقعاتها للنمو خلال العام الجاري بالزيادة إلى 0.2% مقارنة مع صفر في توقعات سابقة. 

وبحسب رويترز، تتوقع الوزارة نموا 1.3% في العام المقبل و1.4% في العام الذي يليه.

معدلات نمو الاقتصاد الألماني 

ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموًا يذكر منذ بداية جائحة كوفيد-19 التي تلاها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وفرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفاع التضخم  في ألمانيا

وكان التضخم في ألمانيا سجل ارتفاعا يفوق التقديرات خلال شهر سبتمبر، ليصعد للشهر الثاني على التوالي، منهيًا بذلك مسار التباطؤ الذي شهدته الأشهر السابقة.

وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، بلغ معدل التضخم 2.4% في سبتمبر، مقابل توقعات عند 2.2% بحسب معايير الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن استقر عند 2.1% في أغسطس.

أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع إلى 2.8% في سبتمبر، بعد أن ظل ثابتًا عند 2.7% لثلاثة أشهر متتالية.

وباعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا، فإن تطورات التضخم في ألمانيا تشكل مؤشرا لاتجاهات الأسعار في منطقة اليورو، التي ستُنشر بياناتها، يوم الأربعاء.

فيما يتوقع المحللون أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2.2% مقارنة بـ2.0% في الشهر السابق، وهو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.

كان «المركزي الأوروبي»، أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، مؤكدا ثقته بصلابة الاقتصاد ومشيرا إلى أنه لا يتعجل خفض الفائدة مجددا.

الاقتصاد الألماني وزارة الاقتصاد الالمانية الرسوم الجمركية ترامب معدلات نمو الاقتصاد الألماني منطقة اليورو المركزي الأوروبي الفيدرالي

