محافظ السويس: تنسيق مع وزارة الاستثمار لدعم المشروعات وتوفير فرص العمل

جانب من اللقاء،فيتو

أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس أن المنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر لما تملكه من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق الحديثة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على دعم المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل لأبناء السويس.

وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، للوقوف على حجم الإنجاز والفرص المتاحة داخل هذا الصرح الصناعي الهام.

وخلال جولته داخل المنطقة، تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المصانع والمنشآت، واطلع على سير العمليات الإنتاجية والتصديرية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة بعتاقة كقاطرة رئيسية للصناعات التصديرية ومركز جذب للاستثمارات النوعية.
 

وأضاف المحافظ أن المحافظة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين، مشيدًا بجهود وزارة الاستثمار في تطوير المناطق الحرة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية للمناطق الاستثمارية المختلفة، والتأكد من فعاليتها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين العاملين بها.

