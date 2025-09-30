الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس متهم بترويج العملات المزورة عبر الإنترنت في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس أحد العناصر الإجرامية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أكدت المعلومات والتحريات أن المتهم، مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة، وأنشأ وأدار عدة حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهم ضحاياه بامتلاكه كميات من العملات المزورة ورغبته في ترويجها.

وكان يشترط على راغبي الشراء تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل تحديد موعد للتسليم، ثم يغلق هاتفه ويتخلص من الشرائح لقطع الاتصال.

 

الضبط والاعتراف

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يستخدمه في نشاطه الإجرامي.

بفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارساته غير المشروعة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل نشاطه الإجرامي كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

