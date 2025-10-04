الأمن يكشف لغز سرقة سيارة من جراج بالهرم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة من أحد الجراجات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإعادة السيارة المسروقة.

وبالفحص تبين أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الأهرام من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم بولاق الدكرور، أفادت فيه بسرقة سيارتها من جراج خاص بالعقار محل سكن نجلها بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم استغلوا طبيعة عمل أحدهم بالجراج المشار إليه، وتمكنوا من الحصول على مفتاح السيارة واصطناع نسخة منه لسرقتها، حيث تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

