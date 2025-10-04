ضربة أمنية قاصمة، ضبط مخدرات وأسلحة بـ 195 مليون جنيه ومصرع 4 عناصر إجرامية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط عناصر بؤر إجرامية، بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية بلغت قيمتها 195 مليون جنيه، كما لقى 4 من أخطر الخارجين عن القانون مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في قضايا "مخدرات – سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مشاجرة وعاهة مستديمة" بنطاق محافظات الغربية والقليوبية والسويس.

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدر بنحو 696 كجم متنوعة (حشيش، شابو، إستروكس، بودر، هيدرو، GHP، هيروين) وأكثر من 30 ألف قرص مخدر، إضافة إلى 85 قطعة سلاح نارى بينها (3 رشاش جرينوف، رشاش متعدد، 28 بندقية آلية، 51 بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 195 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.

