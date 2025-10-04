لعب أطفال ينتهى بمشاجرة وتعد على بائعة فاكهة ببنى سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بمحافظة بني سويف.

مشاجرة بين بائعة فاكهة ورجل في بني سويف

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الواسطى الطرف الأول: بائعة فاكهة، الظاهرة بمقطع الفيديو، مصابة بكدمات ونجلها "طالب"، أما الطرف الثاني: أحد الأشخاص الظاهر بمقطع الفيديو، ونجل شقيقته "طالب، مصاب بكدمات".

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب لهو الأطفال، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض، وتم ضبط جميع الأطراف، وبمواجهتهم أقروا بحدوث الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.