حوادث

لعب أطفال ينتهى بمشاجرة وتعد على بائعة فاكهة ببنى سويف

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين بائعة فاكهة ورجل في بني سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بمحافظة بني سويف.

مشاجرة بين بائعة فاكهة ورجل في بني سويف

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الواسطى الطرف الأول: بائعة فاكهة، الظاهرة بمقطع الفيديو، مصابة بكدمات ونجلها "طالب"، أما الطرف الثاني: أحد الأشخاص الظاهر بمقطع الفيديو، ونجل شقيقته "طالب، مصاب بكدمات".

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب لهو الأطفال، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض، وتم ضبط جميع الأطراف، وبمواجهتهم أقروا بحدوث الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخص متعاطي مخدرات في شبرا

ضربة أمنية قاصمة، ضبط مخدرات وأسلحة بـ 195 مليون جنيه ومصرع 4 عناصر إجرامية

