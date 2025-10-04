الداخلية تكشف تفاصيل تداول فيديو لبلطجية بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص وشقيقه أثناء ممارسة أعمال بلطجة باستخدام أسلحة بيضاء بنطاق محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه لم ترد أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطل وشقيقه – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وضُبط بحوزتهما سلاحان أبيضان.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

