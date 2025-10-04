السبت 04 أكتوبر 2025
الأمن يعيد طفلا ترك مسكن أسرته بقنا لسوء المعاملة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من العثور على طفل متغيب بعد تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات الإلكترونية.

وتضمن المنشور أن الطفل قد غاب عن مسكن أهليته بمحافظة قنا، وعلى الفور تم التحقق من صحة الواقعة. 

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن اختفاء الطفل، وتمكنت الأجهزة من تحديد مكان الطفل بالقاهرة، بدائرة قسم شرطة عابدين، وتبين من حديثه أنه ترك مسكن أهليته بسبب سوء المعاملة.

وقدمت الشرطة الرعاية اللازمة للطفل، واستدعاء أهليته وتسليمه لهم بعد أخذ تعهد بحسن رعايته، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفل وضمان سلامته.

