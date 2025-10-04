وزير الداخلية: نصر أكتوبر سيظل ملحمة خالدة ومصدر فخر للأجيال

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد الحميد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة معربًا خلالها عن خالص التقدير والاعتزاز بتلك المناسبة الوطنية الخالدة التي صنعت مجد الأمة المصرية؛في إطار احتفالات الدولة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

برقية وزير الداخلية إلى الرئيس السيسي

وجّه وزير الداخلية في برقيته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات، مشيدًا بما تمثله ذكرى نصر أكتوبر المجيد من قيم العطاء والاستبسال والفداء في سبيل عبور الوطن من الهزيمة إلى النصر واسترداد الأرض والكرامة.

وأكد الوزير أن مبادئ النصر ما زالت حاضرة اليوم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، الذي يقود مصر نحو الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن مصر ماضية بقوة شعبها وتماسك مؤسساتها وبسالة جيشها العظيم نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعزة.

تهنئة وزير الداخلية للقائد العام للقوات المسلحة

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى *الفريق أول عبدالحميد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجّه فيها التحية والتقدير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة القادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.

وزير الداخلية: بطولات الجيش المصري علامة مضيئة في تاريخ الوطن



وأكد الوزير أن يوم السادس من أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، وشاهدًا على بطولات وتضحيات رجال الجيش المصري الذين عقدوا العزم على النصر أو الشهادة، مشيدًا بما تمثله هذه الذكرى من مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة.

برقية تهنئة إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة

كما بعث وزير الداخلية ببرقية مماثلة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعرب فيها عن خالص التهاني والتقدير للقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل ملحمة خالدة في تاريخ العسكرية المصرية، ودليلًا على بطولات وتضحيات رجال الجيش الذين جسدوا معنى الإيمان بالوطن والفداء من أجله.



واختتم الوزير برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا لمصر، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرفعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.