الأمن يكشف ملابسات فيديو شخص متعاطي مخدرات في شبرا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول لشخص في حالة غير متزنة تحت تأثير المخدر بالقليوبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء سيره في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيه مواد مخدرة بنطاق محافظة القليوبية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر.



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.