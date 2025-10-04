السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخص متعاطي مخدرات في شبرا

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو شخص متعاطى مخدرات فى شبرا

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول لشخص في حالة غير متزنة تحت تأثير المخدر بالقليوبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء سيره في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيه مواد مخدرة بنطاق محافظة القليوبية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر.

ضربة أمنية قاصمة، ضبط مخدرات وأسلحة بـ 195 مليون جنيه ومصرع 4 عناصر إجرامية

الأمن يكشف ملابسات واقعة تسميم كلب حراسة بأكتوبر وضبط المتهمين


وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن النيابة العامة وزارة الداخلية محافظة القليوبية كشف ملابسات فيديو قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قسم شرطة ثان فيديو متداول متعاطي مخدرات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

ضربة أمنية قاصمة، ضبط مخدرات وأسلحة بـ 195 مليون جنيه ومصرع 4 عناصر إجرامية

الأمن يكشف ملابسات واقعة تسميم كلب حراسة بأكتوبر وضبط المتهمين

وزير الداخلية: نصر أكتوبر سيظل ملحمة خالدة ومصدر فخر للأجيال

الأمن يعيد طفلا ترك مسكن أسرته بقنا لسوء المعاملة

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بالبحيرة

الداخلية تحرر 100 ألف مخالفة مرورية وتضبط 79 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط شخصين و5 سيدات لممارستهم أعمالا منافية عبر تطبيق هاتفي بالجيزة

سقوط موظف خدمة عملاء بنك مزيف ببني سويف بتهمة النصب الإلكتروني

الأكثر قراءة

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

14 محافظة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق على انضمام رافائيل كوهين للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات النواب 8 أكتوبر

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads