الأمن يكشف ملابسات واقعة تسميم كلب حراسة بأكتوبر وضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص تورطوا في واقعة تسميم كلب حراسة بأكتوبر، بعد تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة من صاحب الكلب واتهامه لعدد من العمال بالتسبب في وفاته.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام 3 عمال بإحدى الفيلات المجاورة بوضع مواد سامة داخل طعام كلب الحراسة الخاص به مما أدى إلى نفوقه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم مقيمون بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة خشية تهجم الكلب عليهم أثناء أداء عملهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

