السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بالبحيرة

ضبط متهم بالبحيرة
ضبط متهم بالبحيرة

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة، لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم من الخارج.

 تفاصيل الواقعة

تلقى رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، أفاد فيه بتعرضه لواقعة نصب من قِبل مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة البحيرة، بعد أن أوهمه بقدرته على استيراد سيارة من الخارج وإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

 

ضبط شخصين و5 سيدات لممارستهم أعمالا منافية عبر تطبيق هاتفي بالجيزة

سقوط موظف خدمة عملاء بنك مزيف ببني سويف بتهمة النصب الإلكتروني

عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرائم النصب استيراد السيارات الأموال العامة وزارة الداخلية محافظة البحيرة الاسكندرية نصب واحتيال

مواد متعلقة

ضبط شخصين و5 سيدات لممارستهم أعمالا منافية عبر تطبيق هاتفي بالجيزة

سقوط موظف خدمة عملاء بنك مزيف ببني سويف بتهمة النصب الإلكتروني

الداخلية تضبط 10 شركات و3 مكاتب سياحية "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين

ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة في الهرم

مصرع 4 وإصابة 19 آخرين فى حوادث مرورية بالأوسطي وصحراوي الفيوم

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

كيف غيرت التكنولوجيا طرق البغاء؟.. "دعارة أون لاين" تطبيق هاتفي بديل لسمسار المتعة الحرام.. مباحث الآداب في مهمة خاصة لملاحقة الأعمال المنافية للآداب.. والإسكندرية تتصدر القائمة

حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية ومرونة أمام قائدي السيارات وانتشار رجال الشرطة

الأكثر قراءة

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

توثيقها يمنح مصر تعويضًا من إثيوبيا، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر غرق أراضي طرح البحر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب منتصف تعاملات اليوم بالصاغة

تطورات سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

نتنياهو يعقد مشاورات طارئة دون حضور بن غفير وسموتريتش عقب رد حماس على خطة ترامب

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

إسرائيل: بيان حماس ليس قبولًا بالخطة الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads