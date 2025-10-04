ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة، لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم من الخارج.

تفاصيل الواقعة

تلقى رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، أفاد فيه بتعرضه لواقعة نصب من قِبل مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة البحيرة، بعد أن أوهمه بقدرته على استيراد سيارة من الخارج وإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

