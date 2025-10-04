هل يلحق رمضان صبحي بمواجهة الجيش الرواندي في دوري الأبطال؟

يحدد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز اليوم السبت، موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة الجيش الرواندي المقرر لها غدا الأحد في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رمضان صبحي

ويغيب رمضان صبحى عن المشاركة مع فريقه السماوي منذ بداية الموسم باستثناء مباراة أوكلاند سيتي الذي جلس خلالها احتياطيا بسبب إصابة يعاني منها على مستوى الركبة.

ومن المنتظر أن يحسم الاختبار الطبى الذى سيخضع له اللاعب اليوم موقفه من دخول قائمة مباراة الجيش الرواندى.

أما زلاكة الذي خرج مصابا في أحداث الشوط الأول من مواجهة الذهاب فى رواندا وحل بدلا منه عبد الرحمن مجدي، فيعانى من إصابة في العضلة الضامة، ويتحدد مصيره اليوم ايضا لكن فرص لحاقه بمواجهة الغد ضعيفة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال في الثامنة من مساء غدا الأحد 5 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب الدور التميدي في دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت 1 التي حصلت علي حقوق بث المباراة.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وفاز فريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي بثنائية نظيفة لفيستون ماييلي خلال لقاء الفريقين على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وتقدم فيستون ماييلي لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 49 من المباراة.

وأحرز ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 85 من المباراة.

