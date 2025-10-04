كيف غيرت التكنولوجيا طرق البغاء؟.. "دعارة أون لاين" تطبيق هاتفي بديل لسمسار المتعة الحرام.. مباحث الآداب في مهمة خاصة لملاحقة الأعمال المنافية للآداب.. والإسكندرية تتصدر القائمة

دعارة أون لاين، أساليب الجريمة لا تنتهي والأنماط تتغير وفقا لما تقتضيه الظروف، وكلما ضيقت أجهزة الأمن الخناق على مرتكبى الجرائم يلجأون إلى طرق أخرى.

الأعمال المنافية للآداب واحدة من أكثر القضايا التى تعمل عليها وزارة الداخلية وفقا لإدارة متخصصة تحت مسمى الإدارة العامة للحماية الآداب تعمل على مكافحة مرتكبى الجرائم فى هذا الصدد.

خلال الفترة الماضية انتشر تطبيق هاتفى يمكن من خلال عرض الفتاة نفسها على راغبى المتعة المحرمة ويمكن الراغب فى ارتكاب ذلك التواصل المباشر وتحديد موعد لقاء ثم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليها، بحيث يكون بعينين عن أعين الأجهزة الأمنية - على حد اعتقادهم.

دعارة أون لاين بالإسكندرية.. تطبيق هاتفى بديل للسمسار

في الماضي كانت سيدة أو سمسار يتولى مهمة استقطاب الزبون مقابل تقاضي عمولة وكان يسمى “قواد” وكان مع التطور التكنولوجى استفاد منه القائمون على هذا النشاط فى تطبيقات الإلكترونية تكون واسعة الانتشار واستقطاب زبائن أكثر مع عرض الفتاة نفسها للاختيار ما يناسبها وكأنها سلع تباع حسب الراغب فى الشراء.

تشكيل خلية عمل لملاحقة مرتكبي الأعمال المنافية للآداب

انتشرت الأعمال المخلة بشكل كبير عبر التطبيقات الإلكترونية التي دفعت فريقًا متخصصًا بالإدارة العامة لحماية الآداب من تشكيل خلية عمل وبدء ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، وتكللت جهود فريق العمل في تحديد بعض القائمين على هذا النشاط والقبض عليهم.

خريطة الانتشار.. المناطق الحضرية تتصدر

وكشفت التحريات عن تصدر محافظة الإسكندرية القائمة ويليها محافظة القاهرة فى استخدام هذا التطبيق، وهو ما يعكس انتشار الظاهرة بشكل ملحوظ في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يقومون باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية، مستهدفين راغبي المتعة.

ويؤكد المقبوض عليهن بانهن يقومن بارتكاب هذه الأفعال بسبب أوضاعهم المعيشية وتحسين الدخل وغيرها من المسببات ولكن اجتمعن على استخدام التطبيق الإلكترونى لسهولة الحصول على الزبائن ورفع الأسعار والتى تصل إلى الاف الجنيهات فى بعض الأوقات.

استمرار تطور أساليب الجريمة وطرق المكافحة

وتعتمد الأجهزة الأمنية على متابعة التحركات الرقمية والتحقيقات الميدانية لضبط مرتكبي هذه الجرائم، وحماية المجتمع من انتشارها، كما تؤكد الوزارة حرصها على رصد أي استغلال للتكنولوجيا في أعمال غير قانونية أو مسيئة للقيم والأخلاق.

خلال الفترة الماضية، قامت فرق التحريات بتشكيل خلية عمل متخصصة لمتابعة نشاط التطبيق الهاتفى، الذي يسمح بعرض الفتاة للراغبين مباشرة، وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد بعض المتهمين، والقبض عليهم بعد تقنين الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عشرات الفتيات ورجال منهم لهم معلومات جنائية سابقة، بعد استخدامهم تطبيقًا للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مستهدفين راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عملية الضبط

بعد التحريات الدقيقة، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي كما ورد في التحقيقات، مؤكدين استخدامهم للتطبيق كوسيلة أساسية للإعلان وجذب الزبائن.

في سياق آخر، قال اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني، إنه قبل عام 2011 لم نكن نعلم شيئا عن فيسبوك ومواقع التواصل، ولكن الثورة فتحت المجال أمام المجتمع للتعرف على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تعامل معها البعض تعاملا سلميا، بينما استغلها البعض الآخر فى تحقيق أهدافه وأغراضه، وحاليًا لا يوجد أي مواطن مصري لا يعرف مواقع التواصل ولا يتعامل معها، ما جعل الجرائم الإلكترونية تتزايد.

وأضاف “طاهر” في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن تطور هذه المواقع وجعلها مواقع ربحية للمستخدمين زاد الأمر سوءا، فالآن يتم إنشاء الصفحات مقابل الحصول على لايكات أو مشاهدات وبزيادتهم يحصل المستخدم على مبالغ مالية بآلاف الدولارات، ولعل ذلك ما دفع العديد من الفتيات الالتحاق بالوكالات الداخلية لتنشيط الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من أهدافها تسهيل عملية نشر الفسق والفجور والشذوذ الجنسى والإلحاد الدينى، والتى لم يكن المجتمع يعلم عنها شيئا، ولكن جهود أجهزة الرصد التابعة لوزارة الداخلية كشفتها ولا نريد أن نظلم المجتمع، فبالمقارنة مع المجتمعات والدول الأخرى ما زالت مصر تحتفظ بالهوية والأخلاقيات رغم ظهور شريحة من المجتمع تدعو إلى أعمال الجنس والفجور.

