حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية ومرونة أمام قائدي السيارات وانتشار رجال الشرطة

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، 4 أكتوبر 2025، سيولة مرورية ملحوظة في معظم المحاور والشوارع الرئيسية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية للموظفين، مما ساهم في تقليل الكثافات المرورية المعتادة.

ورصدت المتابعة الميدانية، نفق الأزهر يشهد انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، أما كوبري أكتوبر شهد سيولة مرورية للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس.

كما شهد شارع صلاح سالم والطيران، انتظام في حركة السير دون معوقات  ، أما كورنيش النيل سيولة مرورية من المعادي حتى مناطق وسط البلد، مرورًا بأثر النبي، قصر العيني، وزارة الخارجية، وماسبيرو.

كما شهد طريق الأوتوستراد، سيولة مرورية للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو.

ركن سيارة السبب، ضبط طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

القبض على عامل بتهمة تفريغ الهواء من إطار سيارة سيدة تركتها أمام الورشة بالإسكندرية

الطريق الزراعي: انتظام في حركة السيارات أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، مع وجود كثافات مرورية متحركة عند مطلع كوبري قها بسبب أعمال الصيانة الجارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المرورية الإيجابية تأتي نتيجة لانخفاض الكثافة المرورية المعتادة في أيام العمل، بالإضافة إلى التواجد المكثف لرجال المرور في الشوارع والميادين لتنظيم حركة السير ومتابعة الحالة المرورية.

