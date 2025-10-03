الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق اصطدم بسيارتين حال سيره برعونة في أكتوبر

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة بالاصطدام بسيارتين حال سيره برعونة أعلى الطريق بـمدينة 6 أكتوبر.

رصدت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارتين حال سيره برعونة بالجيزة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضى تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من (طالب، ربة منزل ) بتضررهما من قيام قائد سيارة بالاصطدام بالسيارتين قيادتهما حال سيره برعونة مما أدى لحدوث تلفيات بسيارتيهما ولاذ بالفرار.


وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها ( مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة 6 أكتوبر قائد سيارة بالإصطدام بسيارتان سيره برعونة بالجيزة وزارة الداخلية قسم شرطة أول أكتوبر

مواد متعلقة

نجاة فنانة شهيرة من الموت في حادث سير بأكتوبر

المعاينة تكشف سبب إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

الأكثر قراءة

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads