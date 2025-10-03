القبض على سائق اصطدم بسيارتين حال سيره برعونة في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة بالاصطدام بسيارتين حال سيره برعونة أعلى الطريق بـمدينة 6 أكتوبر.

رصدت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارتين حال سيره برعونة بالجيزة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضى تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من (طالب، ربة منزل ) بتضررهما من قيام قائد سيارة بالاصطدام بالسيارتين قيادتهما حال سيره برعونة مما أدى لحدوث تلفيات بسيارتيهما ولاذ بالفرار.



وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها ( مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

