الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول

قائد سيارة خلاط يسير
قائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة "نقل خلاط" يقود برعونة مع انبعاث دخان كثيف من المركبة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مما شكل خطرًا على حياته والمواطنين.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول

 فيديو لقائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفة.

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