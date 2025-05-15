الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة سمح لشخصين بالجلوس خارج النافذة أثناء السير بدمياط (فيديو)

المتهم
المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة سمح لشخصين الجلوس خارج نافذة سيارة حال سيرها بنطاق محافظة دمياط، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

فيديو لشخصين جالسين خارج نافذة سيارة بدمياط

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالجلوس خارج نافذة سيارة حال سيرها بنطاق محافظة دمياط، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.


بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة "لا يحمل رخصة قيادة").

 

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، وأن السيارة ملك والده وقام بقيادتها دون علمه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

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فيديو لشخصين جالسين خارج نافذة سيارة بدمياط شخصين جالسين خارج نافذة سيارة بدمياط نافذة سيارة بدمياط محافظة دمياط دمياط

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