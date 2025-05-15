القبض على قائد سيارة سمح لشخصين بالجلوس خارج النافذة أثناء السير بدمياط (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة سمح لشخصين الجلوس خارج نافذة سيارة حال سيرها بنطاق محافظة دمياط، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

فيديو لشخصين جالسين خارج نافذة سيارة بدمياط

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالجلوس خارج نافذة سيارة حال سيرها بنطاق محافظة دمياط، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة "لا يحمل رخصة قيادة").

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، وأن السيارة ملك والده وقام بقيادتها دون علمه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.