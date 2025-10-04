أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فورا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا.

اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، اجتماعًا هامًّا اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

شهدت العاصمة السعودية الرياض حادث سير مروعًا ومأساويًّا، أودى بحياة مصري بعد أن سقطت دورية أمنية من أعلى جسر واصطدمت بسيارته التي كانت تسير أسفل الجسر، وذلك أثناء مطاردة سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.

القناة 12 العبرية: نتنياهو فوجئ بموقف ترامب من قبول حماس خطة غزة

نقلت القناة 12 العبرية، فجر اليوم السبت، عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوجئ من رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تلقيه رد حركة "حماس" على خطة إنهاء الحرب على غزة.

اليوم، افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث في وادي الملوك بالأقصر للزيارة لأول مرة

تفتتح وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، مقبرة الملك أمنحتب الثالث في منطقة وادي الملوك لأول مرة منذ اكتشافها عام 1799، وذلك عقب انتهاء عمليات الترميم والصيانة داخل المقبرة، والتي استمرت لقرابة عقدين من الزمن.

إسرائيل تعلن استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب في ضوء رد "حماس" تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

اليوم، أول اجتماع للجنة دراسة اعتراضات الرئيس على مواد "الإجراءات الجنائية"

تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بإعادة دراسة 8 مواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أولى اجتماعاتها اليوم السبت.

ينتظره الملايين، اليوم، أولى جلسات دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

يترقب الملاك والمستأجرون، اليوم السبت، نظر أولى جلسات عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرًا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود والمياه من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجاري و7 للسكن.

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على منتخب تشيلي، صاحب الأرض، في كأس العالم للشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف بكأس العالم للشباب.

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة بعد دعوة ترامب إلى وقف النار وتقلص العمليات العسكرية للحد الأدنى

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملية احتلال مدينة غزة، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف النار فورًا.

بعد احتلاله المركز الثالث، فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم الشباب

ظن الجميع أن فوز منتخب مصر المثير على منتخب تشيلي صاحب الأرض بنتيجة 2-1 اليوم، في ختام مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، أنه ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

الاحتفالات تعم غزة بعد موافقة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع

شهد قطاع غزة احتفالات واسعة مساء يوم الجمعة، عقب إعلان حركة حماس موافقتها على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، وذلك لاتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة.

الحكم على "ديدي" بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمتي نقل نساء وممارسة الدعارة

حُكم على المغني والمنتج الموسيقي الشهير شون ديدي كومز، بالسجن 4 سنوات، أو 50 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف دولار، وخمس سنوات من الإفراج المشروط، بعد إدانته بتهمتي نقل وممارسة الدعارة.

إعلام عبري: توقف القتال في غزة وتجميد الهجوم على مخيم الشاطئ للاجئين بأوامر نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم السبت بأن القتال الفعلي في غزة توقف الليلة بأوامر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

بعد أشمون، تحذير عاجل لـ 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بيانًا عاجلًا تناشد فيه المواطنين والمزارعين بسرعة إخلاء منازلهم وأراضي طرح النيل بقرى طنوب، كوم مازن، وجسر ترعة الباجورية بكفر ربيع، وذلك نظرًا لخطورة الفيضان وارتفاع مناسيب المياه.

بعد إعلان إسرائيل بدء تنفيذها، تفاصيل المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمة تشيلسي وليفربول ومواجهتا الأهلي والزمالك بالدوري

يشهد اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف وملاعب العالم.

