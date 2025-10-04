بعد أشمون، تحذير عاجل لـ 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بيانًا عاجلًا تناشد فيه المواطنين والمزارعين بسرعة إخلاء منازلهم وأراضي طرح النيل بقرى طنوب، كوم مازن، وجسر ترعة الباجورية بكفر ربيع، وذلك نظرًا لخطورة الفيضان وارتفاع مناسيب المياه.

وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حياة المواطنين وسلامتهم، مشيرةً إلى ضرورة التعاون الكامل مع الأجهزة المحلية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

وشهدت قرية دلهمو في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه النيل، ما أدى إلى غمر المياه الأراضي الزراعية وشوارع القرية.

ولجأ المواطنون إلى المراكب للتنقل في شوارع قرية دلهمو في ظل الارتفاع الكبير في منسوب مياه النيل وتسربها إلى الأراضي الزراعية والمنازل.

مدبولى: ارتفاع منسوب النيل سيعرض أراضي طرح النهر بالمنوفية والبحيرة للغمر

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك استعدادات مسبقة للتعامل مع تداعيات فيضان النيل، مشيرًا إلى أن التوقعات خلال شهر أكتوبر تشير إلى تصريف كميات مياه أعلى من المعدلات الطبيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى غمر أراضي طرح النهر وبعض العشش والمباني العشوائية، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كانت متأهبة منذ فترة طويلة لمثل هذه الموجة من الفيضانات، خصوصًا بعد ما شهدته السودان من فيضانات أخيرة، مشددًا على أن بعض الأراضي المتعدى عليها بطول مجرى النيل ستكون الأكثر عرضة للغمر خلال الأسابيع المقبل، وعلى جميع الأهالي سرعة الاستجابة للتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

