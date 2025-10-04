إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة بعد دعوة ترامب إلى وقف النار وتقلص العمليات العسكرية للحد الأدنى

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملية احتلال مدينة غزة، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف النار فورًا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "المستوى السياسي وجَّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في القطاع لعمليات دفاعية فقط".

في سياق متصل، ذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل تستعد "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة للإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وذلك عقب رد حركة حماس على الخطة.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي في بيان إن "المبادئ التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب تتوافق مع رؤية ترامب". وأضاف البيان: "سنعمل بتعاون كامل مع ترامب لإنهاء الحرب وفق مبادئ إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب مساء الجمعة من إسرائيل التوقف عن قصف غزة "فورًا"، بعيد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع.

وأكدت الحركة موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى وتسليم إدارة غزة لهيئة من "المستقلين"، وهما من البنود في خطة الرئيس الأمريكي التي تحظى بدعم إسرائيل. لكنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ"مستقبل القطاع" وردت في المقترح.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة فورًا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة!".

ووصفت حركة حماس تصريحات ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى التوقف عن قصف غزة بأنها "مشجعة"، مؤكدةً استعدادها لبدء التفاوض فورًا من أجل الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب.

