خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على منتخب تشيلي، صاحب الأرض، في كأس العالم للشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف بكأس العالم للشباب.

تقدم منتخب تشيلي مبكرًا بهدف سجله خافيير كاركامو، لكن منتخب مصر أدرك التعادل بهدف أحمد عابدين. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، سجل عمر خضر هدف الفوز على طريقة أهداف ميسي.



في لحظات درامية ودراماتيكية وحاسمة، كان يتشاجر لاعبو مصر على منفذ الفاول بطريقة غريبة بآخر دقيقة.



في النهاية وضع الخيار على عمر خضر (لاعب أستون فيلا) الذي وضعها بطريقة فاتنة، وعبرت مصر بسيناريو هيستيري وفرحة جنونية من طاقم ولاعبي مصر.



ويتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتساوى منتخبا مصر وتشيلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، وهو نفس رصيد نيوزيلندا التي تتخلف بفارق الأهداف.

منتخب مصر 🇪🇬 ينتصر على تشيلي منظم البطولة في الدقيقة الأخيرة في كأس العالم للشباب بهدف خيالي!!!!



ونظرًا لتساوي منتخبي مصر وتشيلي في جميع المعايير، بما في ذلك اللعب النظيف، سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد صاحب المركز الثاني والثالث.



ويتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة إلى دور الـ16 مع اليابان، بينما ينتظر صاحب المركز الثالث تحديد موقعه ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث للتأهل.

