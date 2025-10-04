السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

هدف منتخب مصر في
هدف منتخب مصر في مرمى تشيلي، فيتو

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على منتخب تشيلي، صاحب الأرض، في كأس العالم للشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف بكأس العالم للشباب.

تقدم منتخب تشيلي مبكرًا بهدف سجله خافيير كاركامو، لكن منتخب مصر أدرك التعادل بهدف أحمد عابدين. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، سجل عمر خضر هدف الفوز على طريقة أهداف ميسي.
 

ويتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتساوى منتخبا مصر وتشيلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، وهو نفس رصيد نيوزيلندا التي تتخلف بفارق الأهداف.

ونظرًا لتساوي منتخبي مصر وتشيلي في جميع المعايير، بما في ذلك اللعب النظيف، سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد صاحب المركز الثاني والثالث.
 

ويتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة إلى دور الـ16 مع اليابان، بينما ينتظر صاحب المركز الثالث تحديد موقعه ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث للتأهل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب تشيلي خافيير كاركامو عمر خضر كاس العالم للشباب القرعة أفضل المنتخبات

الأكثر قراءة

بالقاضية ممكن، منتخب مصر يهزم تشيلي بهدفين ويتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة بعد دعوة ترامب إلى وقف النار وتقلص العمليات العسكرية للحد الأدنى

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

رئيس أركان جيش الاحتلال يوجه بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن

الاحتفالات تعم غزة بعد موافقة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads