بعد احتلاله المركز الثالث، فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم الشباب

ظن الجميع أن فوز منتخب مصر المثير على منتخب تشيلي صاحب الأرض بنتيجة 2-1 اليوم، في ختام مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، أنه ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ووفق بيان اتحاد الكرة المصري، فإن منتخب مصر احتل المركز الثالث.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان: "بعد التساوي في كل شيء مع منتخب تشيلي وعقب الاحتكام للعب النظيف.. منتخبنا في المركز الثالث بالمجموعة".



ويتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة إلى دور الـ16 مع اليابان، بينما ينتظر صاحب المركز الثالث تحديد موقعه ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث للتأهل.



ولتساوي منتخبي مصر وتشيلي في جميع المعايير، بما في ذلك اللعب النظيف، فسيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد صاحب المركز الثاني والثالث.

وبهذه الحسبة يترقب منتخب مصر للشباب مصير تأهله إلى دور الـ16 ضمن قائمة أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، ويتطلب التأهل احتلال مركز متقدم في الترتيب بين الفرق التي أنهت مجموعاتها ثالثة.

