السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد احتلاله المركز الثالث، فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم الشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

ظن الجميع أن فوز منتخب مصر المثير على منتخب تشيلي صاحب الأرض بنتيجة 2-1 اليوم، في ختام مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، أنه ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ووفق بيان اتحاد الكرة المصري، فإن منتخب مصر احتل المركز الثالث.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان: "بعد التساوي في كل شيء مع منتخب تشيلي وعقب الاحتكام للعب النظيف.. منتخبنا في المركز الثالث بالمجموعة".
 

ويتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة إلى دور الـ16 مع اليابان، بينما ينتظر صاحب المركز الثالث تحديد موقعه ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث للتأهل. 
 

ولتساوي منتخبي مصر وتشيلي في جميع المعايير، بما في ذلك اللعب النظيف، فسيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد صاحب المركز الثاني والثالث.

وبهذه الحسبة يترقب منتخب مصر للشباب مصير تأهله إلى دور الـ16 ضمن قائمة أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، ويتطلب التأهل احتلال مركز متقدم في الترتيب بين الفرق التي أنهت مجموعاتها ثالثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب تشيلي كاس العالم للشباب إتحاد الكرة المصرى المركز الثالث

الأكثر قراءة

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

إعلام عبري: توقف القتال في غزة وتجميد الهجوم على مخيم الشاطئ للاجئين بأوامر نتنياهو

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

بعد احتلاله المركز الثالث، فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم الشباب

بالقاضية ممكن، منتخب مصر يهزم تشيلي بهدفين في كأس العالم للشباب

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads