الحكم على "ديدي" بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمتي نقل نساء وممارسة الدعارة

ديدي، فيتو
حُكم على المغني والمنتج الموسيقي الشهير شون ديدي كومز، بالسجن 4 سنوات، أو 50 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف دولار، وخمس سنوات من الإفراج المشروط، بعد إدانته بتهمتي نقل وممارسة الدعارة.

 

تفاصيل الحكم علي ديدي

 وأمضى ديدي، بالفعل 12 شهرًا في السجن، وهي تُحتسب ضمن مدة عقوبته، ومن المتوقع أن يستأنف كومز الحكم فورًا.

وأكد القاضي أرون سوبرامانيان، أثناء إصداره قرار بالحكم، على ضرورة مراعاة المحكمة لتاريخ كومز الشخصي وخصائصه عند تحديد مدة بقائه في السجن. 

ورغم إدانة ديدي بموجب قانون مان فقط - حيث بُرِّئ من تهم خطيرة تتعلق بالاتجار بالجنس والتآمر للابتزاز - أوضح القاضي أن عنف كومز سيكون عاملًا مؤثرًا في الحكم.

بدأ القاضي بتسليط الضوء على إنجازات كومز المهنية وتأثيره على المجتمع الأسود، واصفًا عمله الخيري بأنه "جدير بالثناء"، ثم قال القاضي إنه يجب عليه أيضًا النظر في سلوك كومبس، كما هو مفصل في محاكمة جنائية صارمة استمرت ثمانية أسابيع، والتي اتهم فيها 34 شاهدًا مؤسس شركة باد بوي ريكوردز بارتكاب جرائم عنف واعتداء جنسي. 

قال سوبرامانيان، في إشارة إلى لقطات مراقبة الفندق عام 2016: "لقد شاهدنا فيديو ضربك الوحشي للسيدة فينتورا"، وأشار إلى أن كومبس ارتكب "جرائم خطيرة ألحقت أذىً لا يمكن إصلاحه بامرأتين".

 

قاضي ديدي يتذكر ضحايا المغني

وخصص سوبرامانيان، بضع لحظات للاعتراف بضحايا قضية كومبس، واصفًا إياهن بـ"النساء القويات" اللواتي روين "قصصًا مروعة".

وقال القاضي عن فينتورا والشهود الآخرين: "لقد سمعناكم.. أنا فخور بكم"، وشكر الضحايا على اعترافهن وإثباتهن أن العنف خلف الأبواب المغلقة لا يجب أن يبقى سرًا، مضيفا حتى لو كنتَ ضحية يوما، فليس بالضرورة أن تكون كذلك دائمًا.

وفي حديثه المباشر مع المتهم، قال القاضي إن كومبس لن يتمكن من "التخلص" من جرائمه، وأن سلوكه السابق "سيظل مرتبطًا به إلى الأبد"، لكنه أضاف: "ستتجاوز هذا،. هناك نور في نهاية النفق". 

ونقل سوبرامانيان عن أبنائه وأخته ووالدته في رسائلهم إلى القاضي، أنه يستطيع تكريس مستقبله لدعم ضحايا العنف الأسري، قائلا: "بنفس القوة التي استخدمتها لإيذاء النساء، يمكنك استخدامها لمساعدتهن.. أنا أعتمد عليك لتحقيق أقصى استفادة من فرصتك الثانية".


أبناء ديدي في جلسة النطق بالحكم

وتحدث أبناء ديدي، الستة الكبار في جلسة النطق بالحكم دفاعًا عن والدهم، مؤكدين أنه "تغير تمامًا"، منذ اعتقاله عام ٢٠٢٤.

قال كريستيان كومبس، الذي بدأ كلمته بالحديث عن مدى تشابهه مع والده: "إنه بطلي... لا يزال بطلي الخارق"، وأضاف وهو يستنشق: "أرجوكم امنحوا عائلتي بعض اللطف".

فيما انهمرت دموع بنات ديدي، جيسي وتشانس ودليلة، في قاعة المحكمة وهنّ يصفن نشأتهن بدون والدتهن، كيم بورتر، التي توفيت عام ٢٠١٨، وقالت تشانس باكية: "نحن بحاجة إلى والدنا".

وأضافت، في إشارة إلى لوف، البالغة من العمر عامين: "لا يمكننا أن نشاهد أختنا الصغيرة تكبر بلا أب"، وبينما كان يستمع إلى أطفاله، بدا كومبس متوترًا بشكل واضح، ممسكًا ببطنه أثناء جلوسه بجانب محاميه.

وشكر القاضي سوبرامانيان أطفال كومبس على حديثهم. وقال: "أعلم مدى صعوبة الوقوف هنا"، مضيفًا أنه كان "مهمًا" حقًا بالنسبة له أن يسمع منهم، وعقب انتهاء حديثهم، عُرض على المحكمة مقطع فيديو مدته ١١ دقيقة يُسلّط الضوء على علاقة كومبس بعائلته.

