القناة 12 العبرية: نتنياهو فوجئ بموقف ترامب من قبول حماس خطة غزة

نقلت القناة 12 العبرية، فجر اليوم السبت، عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوجئ من رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تلقيه رد حركة "حماس" على خطة إنهاء الحرب على غزة.

ونقل مراسل القناة باراك رافيد، عن المصدر قوله إن "نتنياهو رأى، خلال المشاورات التي أجراها الليلة بعد رد حماس وقبل إعلان ترامب، أن رد الحركة بمنزلة رفض لخطة ترامب".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "نتنياهو أكد في المشاورات ضرورة التنسيق مع الأمريكيين بشأن ردهم لضمان عدم ترسيخ فكرة أن حماس وافقت بشكل إيجابي على الخطة الأمريكية".

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن "المستوى المهني الذي يتعامل مع المختطفين رأى في رد حماس ردًّا إيجابيًّا يفتح الطريق أمام التوصل إلى صفقة.



وكان الرئيس الأمريكي قد أمر إسرائيل بوقف القصف على قطاع غزة، حتى يتم إخراج الأسرى المحتجزين، وذلك عقب تسلمه موافقة حركة "حماس" على مقترحه لإنهاء الحرب.

وقال ترامب، في رده على موقف الحركة، إنه "بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفًا أن "الأمر لا يتعلق بغزة فحسب بل بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

وأصدرت "حماس"، في وقت سابق، الجمعة، ردها على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بعد أن أمهلها الرئيس الأمريكي حتى يوم الأحد لقبول خطته وإلا ستواجه "عواقب وخيمة".

